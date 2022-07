Lo smartphone Nothing Phone (1) in vendita nei negozi WindTre

Nothing e WINDTRE, hanno annunciato una partnership strategica ed esclusiva per il lancio di Phone (1) in Italia.

Sarà possibile preordinare l’atteso smartphone a partire dal 12 luglio e acquistarlo quest’estate presso i WINDTRE Store e online. I negozi dell’operatore saranno, quindi, l’unico canale di vendita fisico sul mercato italiano a offrire il nuovo Phone (1).

“Siamo felici di proporre in esclusiva l’opportunità di acquistare phone (1) presso la nostra rete vendita, diffusa su tutto il territorio nazionale”, afferma Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di WINDTRE. “Nothing sta portando una ventata d’aria fresca nel settore consumer tech e, con questa collaborazione, la nostra azienda si conferma ancora più vicina alle esigenze dei clienti grazie a soluzioni innovative capaci di migliorare le loro attività quotidiane”.

“Quando abbiamo lanciato Nothing, volevamo riportare in vita l’entusiasmo che si sentiva un tempo per l’industria tech”, dichiara David Sanmartín, Co-founder and Head of South and North Europe di Nothing. “Non vediamo l’ora di dare una scossa al mercato degli smartphone insieme ad operatori leader come WINDTRE”.

Nothing Phone (1) è dotato di scocca trasparente e di uno stile meccanico formato da oltre 400 componenti. Il telaio in alluminio 100% riciclato lo rende leggero e, allo stesso tempo, robusto, mentre oltre il 50% degli elementi in plastica del telefono sono realizzati con materiali riciclati a base biologica o post-consumo. Lo smartphone dispone, inoltre, del sistema operativo Nothing OS, basato su Android e sulla piattaforma Snapdragon di Qualcomm.

Sarà possibile scoprire maggiori dettagli su Phone (1), tra cui le caratteristiche tecniche e il prezzo, in occasione dell’appuntamento “Nothing (event): Return to Instinct”, che si terrà il 12 luglio 2022 alle 17:00 (ora italiana).

L’evento potrà essere seguito a questo link.