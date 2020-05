Apple ha annunciato l’ultimo aggiornamento hardware del suo MacBook Pro da 13 pollici. Il refresh comprende un’evoluzione delle specifiche minori e un’attesa modifica della tastiera.

Il cambiamento più notevole riguarda come detto la tastiera, con l’introduzione della Magic Keyboard. La Magic Keyboard ha tasti con meccanismo a forbice ridisegnato ed escursione di 1 mm, per scrivere in modo più comodo e stabile. La nuova tastiera ha anche un tasto Esc fisico oltre a Touch Bar e Touch ID.



La memoria interna di base sale dai precedenti 128 GB a 256 GB. Ora la linea di MacBook Pro 13″ offre processori fino a Intel Core quad-core di decima generazione con Turbo Boost fino a 4,1GHz.

La macchina gira su macOS Catalina, l’ultima versione del sistema operativo di Apple.

I prezzi di Macbook Pro 13″

MacBook Pro 13″ sarà disponibile entro la fine della settimana a partire da 1.529 euro, e può essere già ordinato sul sito ufficiale apple.com e nell’app Apple Store.