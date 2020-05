Huawei ha iniziato la distribuzione del firmware EMUI 10.1.0.1.26 su alcuni dei suoi modelli P40 e P40 Pro (qui la recensione). L’aggiornamento, al momento in via di rilascio in Cina, dovrebbe poi arrivare anche sui dispositivi europei.

Non si tratta di un cosiddetto “major upgrade”, ma di un aggiornamento che porta in dote alcune modalità che possono rivelarsi molto utili quando si utilizza la fotocamera dello smartphone.



La più originale è quella che integra all’interno del display una sorta di mirino “picture-in-picture” quando si utilizza lo zoom oltre il 15x. La modalità consente di avere una migliore idea di dove si sta ingrandendo il soggetto poiché in una porzione del display viene mostrata l’immagine naturale e non ingrandita.



L’aggiornamento migliora anche le prestazioni della fotocamera quando si effettuano scatti a soggetti in rapido movimento, la chiarezza delle immagini mentre la riproduzione dei colori è ora più accurata e fedele alla realtà.

Fra gli altri miglioramenti apportati dal nuovo firmware destinato ai modelli Huawei P40 e P40 Pro segnaliamo un’ulteriore ottimizzazione del WiFi e delle notifiche del menù a tendina.

Fonte