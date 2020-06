MacOS Big Sur: restyling grafico e un nuovo Safari

MacOS Big Sur è il nome della nuova versione del sistema operativo Mac, un omaggio alla famosa costa della California ma ricco di novità e con un importante restyling grafico.

Graficamente diverso

Non ci sono dubbi, MacOS Big Sur si ispira apertamente a molti elementi di iOS, primo su tutti il pannello di controllo in cui è possibile regolare rapidamente il livello di luminosità dello schermo, il volume o attivare la modalità non disturbare. Inoltre, il nuovo centro di notifica raggruppa gli avvisi della stessa applicazione in modo che occupino meno spazio.

Richiesta a gran voce e finalmente confermata da Apple, arriva la compatibilità con le app di iOS su macOS grazie ad una base comune per il codice che sarà in grado di adattarsi a qualsiasi computer.

Safari si aggiorna

MacOS Big Sur include anche un importante aggiornamento per Safari che, secondo Apple, è ora più veloce del 50% rispetto al browser Chrome.

Safari consentirà di visualizzare in anteprima le finestre aperte semplicemente passando il mouse sopra le schede mentre nella homepage troveremo nuove personalizzazioni oltre ai suggerimenti Siri. Nel browser è stata implementata anche una funzione di traduzione automatica che sarà disponibile in sette lingue.

Uscita ufficiale

La prima beta di macOS Big Sur arriverà a luglio mentre la versione definitiva quest’autunno.