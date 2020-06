Offerte internet mobile: quando convengono davvero?

Prima di scegliere un operatore telefonico per il tuo smartphone dovresti conoscere le terminologie utilizzate e come funziona il sistema di offerte e tariffe. Difatti se non sei pratico potresti scegliere una promozione non adatta al tuo stile di vita, ovvero non conforme all’utilizzo che fai del tuo smartphone e pagare più di quanto ti aspettavi. Il mondo delle offerte Internet mobile oggi è talmente vasto e variegato che si potrebbe avere l’imbarazzo della scelta facendo una semplice ricerca online. Tuttavia, con i nostri consigli potrai capire meglio cosa offre il mercato e scegliere tra le offerte internet mobile quella migliore e più affidabile.

Operatori convergenti e operatori virtuali

L’offerta telefonica per cellulari oggi si è ampliata al punto che sono nate anche nuove compagnie che lavorano solo virtualmente Questi operatori sono detti virtuali perché non presentano veri e propri store fisici e il loro servizio, in appoggio ad infrastrutture di altri brand, è reso in maniera economica ed essenziale. Sono presenti poi, sul mercato della telefonia gli operatori convergenti. Si tratta di aziende come Fastweb che possiedono gigantesche reti di infrastrutture di comunicazione e che sono qualificati nell’offrire servizi voce e di connessione per telefonia fissa e mobile. Prima di scegliere tra l’uno o l’altro, quindi è importante non soffermarsi solo sul prezzo ma sulle garanzie che il contratto prevede e che ti riportiamo nei paragrafi qui di seguito. Data la numerosa presenza sul mercato degli operatori bisognerebbe fare una breve ricerca sull’operatore che offre il miglior servizio al miglior prezzo tenendo conto delle nostre specifiche esigenze.

Copertura e velocità

Infatti non è importante tanto la quantità di giga di navigazione inclusi nell’offerta ma la velocità di upload e download per cui usufruirai di questi dati per connetterti e navigare online. Questo valore è influenzato dall’apparato di rete di cui dispone l’operatore che hai scelto sia dalla copertura rispetto alla tua posizione. Per le offerte mobile la copertura non è un valore molto facile da definire perché è una questione che riguarda per lo più le abitazioni. Tuttavia questi indicatori ti fanno capire se stai scegliendo un buon prodotto e se ha una coerenza rispetto al prezzo proposto. Per chiarezza la velocità di download è quella impiegata a trasferire dati dal server al dispositivo in uso mediante la rete. La velocità di upload è quella impiegata per il trasferimento di dati dal dispositivo in uso alla rete.

Servizi aggiuntivi

Oltre alle garanzie di copertura e velocità di navigazione è importante scegliere anche i servizi extra che si avvicinano ai nostri consumi: se mandi tante mail oppure trascorri le giornate a telefono ti sarà facile capire che nel primo caso dovresti prediligere i dati di connessione inclusi mentre nel secondo optare per minuti di chiamate illimitati. Quindi stabilisci l’utilizzo che fai del telefono, valuta varie proposte e scegli quando avrai trovato il miglior compromesso tra servizi inclusi e prezzo. Le esigenze sono diverse da soggetto a soggetto quindi l’offerta del gestore deve soddisfare la richiesta del cliente in modo da agevolare la navigazione con una buona connessione e permettere al cliente di essere in connessione e comunicazione con amici, parenti e conoscenti, oltre ad assolvere gli eventuali obblighi lavorativi.