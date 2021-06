Huawei continua il suo percorso di innovazione anche nel mondo dei tablet, con un obiettivo dichiarato: quello di passare da dispositivi di puro intrattenimento a prodotti in grado anche di rappresentare un importante supporto professionale. Il nuovo MatePad Pro va esattamente in questa direzione, ed è un tablet dotato di un display Oled FullView da 12,6 pollici e un rapporto schermo/corpo del 90%, ed è mosso dal chipset Kirin 9000. Supportato dalla gestione distribuita dei dati e dalle funzionalità di pianificazione delle attività di HarmonyOS, il tablet può interagire in modo intuitivo con smartphone e PC.

MatePad Pro offre la Multi-screen Collaboration tra tablet e PC. Nelle modalità Mirror ed Extend, il tablet può diventare un tavolo da disegno e un monitor.

E poi c’è la M-Pencil, la penna di seconda generazione Huawei, presentata oggi insieme al MatePad. Si tratta di una penna smart dotata di un pennino rivestito in platino per una scrittura a mano ad alta precisione e una latenza ultra bassa, con 4.096 livelli di pressione. M-Pencil supporta FreeScript la scrittura a mano libera e diverse modalità che permettono alla penna di adattarsi al meglio nelle diverse situazioni.

MatePad Pro sarà disponibile in Italia in preordine su Huawei Store a partire da metà luglio al prezzo al pubblico di 799,90 euro.

Due monitor: MateView e MateView GT

Il produttore cinese ha anche presentato due nuovi monitor, MateView e MateView GT. I prodotti hanno ricevuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free (MateView), che attestano la capacità di filtrare efficacemente le emissioni luminose dannose e alleviare l’affaticamento degli occhi durante l’utilizzo.

Il primo offre una diagonale da 28,2 pollici (3:2) e una risoluzione di 3.840 × 2.560 pixel, e permette di connettere smartphone, tablet e computer in modalità wireless. Gli utenti hanno a disposizione due porte Usb Type-C, due porte Usb-A, una porta HDMI, una Mini DisplayPort e un jack audio da 3,5 mm.

Nel supporto sono integrati due altoparlanti frontali ad alta potenza e due microfoni che supportano algoritmi di riduzione del rumore incorporati e rilevamento del suono da sorgenti che si trovano fino a quattro metri di distanza.

La versione MateView GT, invece, è dedicata ai gamers. Ha un display curvo (21:9) da 34 pollici con una risoluzione di 3.440×1.440 e un refresh rate di 165Hz. È progettato per massimizzare le prestazioni durante il gaming e creare un’esperienza di intrattenimento coinvolgente per i giocatori.

Per gli scenari di gaming, HUAWEI MateView GT è dotato di una funzione Dark Field Control. Regolando la luminosità del display in scene buie o sovraesposte, può aiutare i giocatori a individuare rapidamente gli avversari.

MateView GT ha una soundBar intgrata, un mix tra un altoparlante e la staffa di sostegno uniti in un unico elemento. Include due altoparlanti che supportano il suono stereo 2.0. sia per i giochi sia per i video e permette agli utenti di immergersi nel suono surround.

Huawei MateView GT è dotato di un jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono, due porte di visualizzazione HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4, una porta USB Type-C per la ricarica e un’altra porta Type-C.

Prezzi e disponibilità MateView e MateView Pro

MateView sarà disponibile in preordine su Huawei Store a partire da metà luglio al prezzo di 699, 00 euro.

MateView GT sarà disponibile a partire da metà luglio su Huawei Store a 549, 00 euro.