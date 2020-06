Mediaworld lancia “Tech is in the air” con tasso zero fino al 7 giugno

Mediaworld ha lanciato il suo nuovo volantino «Tech is in the Air», che contiene un corposo numero di prodotti per la mobilità sostenibile, per rimanere in forma e per fotografare.

Fra i tanti articoli selezionati dall’insegna troviamo monopattini e biciclette elettriche, fotocamere, dispositivi indossabili, cuffie, casse portatili e droni.

Per gli acquisti di valore medio/alto Mediaworld prevede anche la possibilità di pagamento in un massimo di 20 rate a tasso zero, oltre alla possibilità di ritirare la merce acquistata direttamente in negozio (in alternativa c’è il costo della consegna standard).

In più, tutta l’area dei monopattini e delle bici elettriche gode ora del bonus contenuto nel Decreto Rilancio il Governo che copre il 60% della spesa sostenuta per l’acquisto, fino a un massimo di 500 euro.

Il volantino Mediaworld «Tech is in the Air» ha validità da oggi 1 giugno fino al 7 giugno.

Per vedere tutti i prodotti che godono della speciale promozione potete cliccare QUI