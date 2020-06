OnePlus 8 Pro dice addio alla modalità “Color Filter” anche nella variante globale

Nelle ultime settimane si è parlato molto della funzionalità “Color Filter” a disposizione della fotocamera di OnePlus 8 Pro, in grado di vedere attraveso strati di plastica e sotto alcuni vestiti.

Un tale rumore mediatico da constringere OnePlus disabilitare questa funzione con la OxygenOS 10.5.9. Ovviamente, l’azienda cinese non voleva offrire funzioni di “telecamere a raggi x” ma solamente integrare sul suo top di gamma un sensore dalle foto particolari.

Inizialmente il produttore aveva confermato che la funzionalità sarebbe stata disabilitata solo in Cina sulla HydrogenOS, tuttavia, la notizia di oggi riguarda l’update in corso OxygenOS 10.5.9 anche sui dispositivi globali dal peso di ben 2,4 GB. Si tratta comunque di un modifica temporanea perché il filtro tornerà in funzione verso giugno anche se la tempistica è ancora avvolta nel mistero.