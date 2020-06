Huawei P40 lite 5G arriva in Italia. Prezzi e promo di lancio

Arriva oggi sul mercato italiano il nuovo Huawei P40 lite 5G (QUI la scheda tecnica), ultimo nato della Serie P40. Presentato il 15 maggio scorso, lo smartphone abbassa ulteriormente l’asticella per entrare nel mondo dei dispositivi con tecnologia 5G, ora non più esclusivi della fascia alta del mercato ma sempre più accessibili alla maggioranza dei consumatori.

Huawei P40 lite 5G con... Huawei p40 lite 5g utilizza i huawei mobile services...

Quattro fotocamere

P40 lite 5G è dotato di un display da 6,5 pollici e offre un sistema a quadrupla fotocamera supportato da AI, con una fotocamera principale ad alta risoluzione da 64 Megapixel, e l’avanzato Kirin 820 5G SoC da 7nm, che garantisce connettività 5G.

Sarà possibile realizzare video in modalità Dual-View Video – creati utilizzando contemporaneamente due diverse telecamere – video in slow motion a 960 fps per rallentare l’azione a 1/32 della velocità del tempo reale, e anche time-lapse. Non manca la Super Night Selfie per scatti notturni di qualità.

Come sempre, grande attenzione da parte del produttore per l’autonomia dello smartphone, che integra una batteria da 4000 mAh con il supporto SuperCharge da 40W per una ricarica veloce ed efficiente.

Prezzo e promo P40 lite 5G

Lo smartphone costa 399,90 euro, ed è disponibile in tre varianti di colore: Space Silver, Crush Green e Midnight Black. Coloro che acquisteranno il telefono fino al 14 giugno riceveranno in omaggio le nuove cuffie true wireless FreeBuds 3i (dal valore commerciale di 99,90 euro).

Inoltre, tutti gli acquirenti del nuovo P40 lite 5G potranno usufruire di promozioni dedicate al mondo dei Huawei Mobile Services. Dall’1 giugno al 31 agosto, in omaggio 3 mesi di abbonamento VIP su HUAWEI Music e 15 GB extra su HUAWEI Cloud per archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite.