La gamma Huawei P40 si arricchisce di un nuovo interprete: il P40 Lite 5G. Lo smartphone offre un display da 6,5 pollici con risoluzione di 2.400×1.080 pixel, 4 fotocamere da con Intelligenza Artificiale ed è mosso dal processore Kirin 820 5G.

Huawei P40 Lite 5G si appresta ad abbassare ulteriormente il gradino di ingesso alla tecnologia di rete di nuova generazione, che ha visto fino ad oggi modelli quasi esclusivamente di fascia alta. Il dispositivo del produttore cinese sarà infatti messo in vendita a 399, 90 euro, accompagnato da una accattivante promo.

Connettività 5G

Come detto Huawei P40 Lite 5G è alimentato dal processore Kirin 820 5G SoC da 7nm, affiancato da 6 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile come memorie nanoSD fino a 256 GB). La CPU octa-core consente al SoC di allocare in modo intelligente e flessibile le risorse in base a diversi scenari per garantire il miglior equilibrio possibile tra prestazioni e consumo energetico. La batteria da 4.000mAh assicura una robusta autonomia e supporta la ricarica SuperCharge da 40W (da 0 a 70% in 30 minuti).

Quattro fotocamere

Huawei P40 lite 5G è dotato di un sistema a quadrupla fotocamera un sensore principale da 64 Megapixel, abbinato ad altri tre sensori ultra-wide (8 Megapixel, f/2.4), macro (2 Megapixel, f/2.4) e bokeh (2 Megapixel, f/2.4). La camera principale da 64 Megapixel supporta il pixel binning 4 in 1, combinando, nel sensore, quattro pixel in un super pixel.

Il telefono è dotato della modalità Super Night Selfie che ottimizza il soggetto grazie ad algoritmi di ritratto evoluti e utilizza la Multi-Frame Fusion per migliorare il colore e i dettagli sullo sfondo.

Prezzi e disponibilità

Huawei P40 Lite 5G è disponibile in tre varianti di colore: Space Silver, Crush Green e Midnight Black. A partire dal 15 maggio, è possibile pre-ordinare lo smartphone al un prezzo di 399,90 euro presso l’e-commerce Huawei Store, Amazon.it, online e offline presso l’Huawei Experience Store di Milano, e le principali insegne della distribuzione e i negozi degli operatori di telefonia.

La promo di vendita

Tutti coloro che preordineranno Huawei P40 lite 5G dal 15 maggio al 14 giugno riceveranno in omaggio le nuove Huawei FreeBuds 3i, cuffie true-wireless, dal valore commerciale di 99 euro. Gli utenti che pre-ordineranno o acquisteranno il device dal sito e-commerce Huawei Store, le riceveranno direttamente all’acquisto. Per coloro che, invece, acquisteranno il dispositivo presso altri punti vendita sarà necessario compilare un documento di validazione dell’acquisto entro e non oltre il 28 giugno.