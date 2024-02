Meizu dice addio al mercato degli smartphone con il 21 Pro

Meizu presenterà il Meizu 21 Pro il 29 febbraio, e il CEO dell’azienda ha confermato che sarà l’ultimo smartphone che produrrà. L’evento, infatti, sancirà la transizione di Meizu dal mercato degli smartphone a quello dell’intelligenza artificiale.

Attualmente sono disponibili pochissime informazioni su questo dispositivo. Secondo l’immagine promozionale su Weibo avrà uno schermo da 6,79 pollici, e secondo il CEO includerà “concetti avanzati di intelligenza artificiale superiori a quelli presenti nel Xiaomi 14 Ultra e nell’Huawei Pocket 2”.

Non è dato sapere quale sarà il grado di supporto che il Meizu 21 Pro riceverà, dato che il team responsabile sarà ristrutturato e inizierà a sviluppare terminali AI per Large Language Models come Open AI.