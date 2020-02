Dopo un leggero rialzo durante il terzo trimestre del 2019, le vendite di tablet in tutto il mondo sono nuovamente diminuite nel quarto trimestre.



Secondo l’ultimo rapporto di IDC, il mercato dei tablet è in calo dello 0,6% su base annua per un totale di 43,5 milioni di unità spedite durante il periodo ottobre-dicembre.

Non sorprende che Apple sia ancora il leader di questo segmento con circa 15,9 milioni di unità vendute nel quarto trimestre del 2019. Samsung con 7 milioni e Huawei con 4 milioni sono rispettivamente secondo e terzo.

Amazon ha registrato un calo del 29% rispetto al quarto trimestre 2018 con solo 3,3 milioni di spedizioni, mentre Lenovo si colloca al quinto posto con vendite peR 2,5 milioni.

Nell’intero anno solare 2019, il mercato dei tablet si è ridotto dell’1,5%. Le spedizioni globali sono state pari a 144,1 milioni di unità. Apple ha venduto la maggior parte dei tablet con 49,9 milioni, più del doppio di Samsung – che si classifica al secondo posto – che ha gestito 21,7 milioni di unità.



Huawei è terza con 14,1 milioni di spedizioni, seguita da Amazon con 13 milioni e da Lenovo con 8,5 milioni di spedizioni. Apple (+ 15,2%) e Amazon (+ 9,9%) sono stati gli unici due produttori a registrare una crescita delle vendite nel 2019.