Meta annuncia altri 10.000 licenziamenti in un anno

Meta, l’azienda tecnologica dietro a Facebook, Instagram, WhatsApp e al progetto del Metaverso, ha annunciato un nuovo licenziamento di 10.000 dipendenti nel corso del 2023, dopo aver già licenziato 11.000 persone alla fine del 2022. L’imprenditore Mark Zuckerberg ha descritto il 2023 come l'”Anno dell’efficienza”, con l’obiettivo di rendere Meta un’azienda migliore e migliorare le prestazioni finanziarie.

Zuckerberg ha spiegato che la decisione è stata presa a causa di errori di calcolo riguardo alla crescita delle attività dell’azienda durante la pandemia di Covid-19. Meta sta lavorando a piani di ristrutturazione che prevedono l’appiattimento delle organizzazioni, l’annullamento di progetti a priorità inferiore e la riduzione dei tassi di assunzione. I licenziamenti avverranno ad aprile per i dipendenti del settore tecnologico e a maggio per i team commerciali, con alcune modifiche che potrebbero richiedere fino alla fine dell’anno per essere completate.

Zuckerberg ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale come vettore di crescita per il futuro e ha affermato che il lavoro principale di Meta è la creazione del metaverso e la formazione della prossima generazione di piattaforme informatiche. Ha infine invitato i membri del team a concentrarsi su ciò che possono controllare e a fare un buon lavoro, sostenendo che la comunità di Meta è estremamente solida e che l’azienda uscirà da questa crisi ancora più forte di prima.