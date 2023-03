Google Pixel Fold: c’è un prezzo e una data di uscita

Il Google Pixel Fold è uno smartphone pieghevole molto atteso nel mercato della tecnologia. La Pixel Experience (l’essenza di Android) potrebbe renderlo un ottimo modello grazie alle funzionalità dedicate a questo formato. Il sito tedesco WinFuture ha svelato la data di uscita e i prezzi delle diverse configurazioni del Pixel Fold, in base ai dati provenienti dai database dei rivenditori. Inoltre, ci sono alcuni dettagli sul prezzo e sulla data di rilascio del Pixel 7a.

Secondo il giornalista Roland Quandt, il Pixel Fold verrà svelato il 10 maggio durante la conferenza annuale Google I/O 2023, insieme al Pixel 7a. I media di WinFuture riferiscono che entrambi i modelli saranno commercializzati all’inizio di giugno, durante la seconda settimana. Il Pixel Fold sarà disponibile in un’unica configurazione con 256 GB di storage e nelle colorazioni “Carbon” e “Porcelain”. Google commercializzerà anche almeno tre gusci colorati per il dispositivo.

In altri mercati potrebbero essere disponibili diverse capacità di archiviazione, ma in Europa sarà disponibile solo la configurazione da 256 GB. Per quanto riguarda il prezzo, WinFuture suggerisce che il Pixel Fold non sarà economico (circa 1700 euro), anche se questo potrebbe variare a seconda delle tasse locali. Questo prezzo sarebbe di 100 euro in meno rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 4, ma ancora elevato. È importante notare che queste indicazioni di prezzo non sono ancora attendibili e dovremo attendere l’ufficializzazione del telefono per saperne di più.

Il Pixel 7a arriverà anche a giugno, probabilmente in un’unica configurazione con 128 GB di storage, almeno in Europa, secondo le informazioni di Roland Quandt. I colori disponibili saranno “Carbone”, “Cotone”, “Blu artico” e forse anche “Giada”. I rivenditori parlano di prezzi intorno ai 500 euro. Sono state trapelate alcune foto non ufficiali del dispositivo, che mostrano il suo design, e sono stati forniti alcuni dettagli sulle sue specifiche tecniche.