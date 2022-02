Meta annuncia l’arrivo degli avatar 3D per Instagram, Messenger e Facebook

Con un botto a sorpresa, Meta ha annunciato l’arrivo degli avatar 3D per Instagram, Messenger e Facebook. Gli utenti potranno esprimersi in emoji, post e foto profilo con le loro “controparti virtuali”. Secondo il Direttore Generale del settore presso l’azienda, Aigerim Shorman, i personaggi potranno avere caratteristiche diverse, come sedie a rotelle e impianti cocleari, in modo da rappresentare la diversità del pubblico.

Non sorprende che la novità sia un altro passo dell’azienda verso il metaverso: un “universo” interamente ospitato su Internet, a cui è possibile accedere tramite dispositivi di realtà virtuale e aumentata (AR e VR). Da quando è stato presentato all’evento Connect 2021, il concept è diventato l’obiettivo principale dell’azienda di Mark Zuckerberg, influenzando anche il cambio di nome in “Meta”.

Inizialmente, i nuovi avatar saranno disponibili negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, per poi essere gradualmente rilasciati in altre località nei prossimi mesi. Sebbene sia la prima volta per Instagram, la funzione arriverà sottoforma di aggiornamento su Facebook e Messenger, che avevano già un set limitato di opzioni per la creazione e la personalizzazione dei personaggi.

Secondo Meta, sarà possibile personalizzare un personaggio per Facebook e Messenger, un altro per Instagram e un ultimo per le applicazioni di realtà virtuale, in alternativa sarà anche possibile sincronizzare un unico look da utilizzare su tutti i social network. In questo contesto, l’azienda coglie l’occasione per evidenziare che i nuovi avatar hanno ricevuto anche un aggiornamento nel loro look per riflettere in modo più accurato le preferenze degli utenti.

Non esiste ancora una data di arrivo prevista in Italia.