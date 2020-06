Micro presenta Sparrow XL il primo monopattino ibrido

Micro, azienda svizzera specializzata nella produzione di monopattini, ha presentato Micro Sparrow XL, il primo monopattino ibrido, nato per rispondere alle richieste dei più giovani.

Il monopattino ibrido

E’ la sua natura ibrida a renderlo davvero unico nel suo genere, con un cuore pulsante elettrico e un’anima sportiva. Si tratta, infatti, del primo due-ruote ibrido, unico sul mercato dei monopattini, alimentato alternativamente da motore elettrico e da spinta a piede. Il supporto elettrico, che entra in azione con un’assistenza alla spinta o con l’aiuto dell’acceleratore a pollice, permette a questo monopattino ibrido di raggiungere una velocità massima di 18 km/h e di coprire una distanza fino a 9 km. Per monitorare alcune informazioni come lo stato della batteria, la distanza e la velocità, basterà poi scaricare l’App Micro che fornirà tutti i dettagli in tempo reale.

Micro Sparrow XL rientra nella normativa relativa al bonus mobilità per l’acquisto di monopattini elettrici e biciclette e costa 399 euro.