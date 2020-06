Sbarca oggi sul mercato Hi-Gens, l’innovativo sterilizzatore per smartphone, dispositivi hi-tech e oggetti di piccole e medie dimensioni di Cellularline. Il brand, leader produzione e commercializzazione di accessori tecnologici, presenta un prodotto in grado di eliminare in un minuto il 99,99% di virus e batteri da tutti gli oggetti che ci girano in mano durante il giorno.

La tecnologia segue l’attualità

L’emergenza sanitaria ha aumentato la percezione di quanto siano importanti la pulizia e l’igiene per prevenire malattie derivanti dal contatto con agenti patogeni, come il Coronavirus. In questo scenario il mondo della tecnologia, attento all’attualità, entra in azione. Come? Collaudando soluzioni innovative – come il PhoneSoap o lo smart helmet – in grado di andare incontro alle nuove esigenze. A dimostrarlo è anche Cellularline con il lancio di Hi-Gens, uno sterilizzatore efficace e semplice da utilizzare.

Efficacia e sicurezza in un minuto

Hi-Gens si avvale del metodo di sterilizzazione UVGI (UltraViolet Germicidal Irradiation) a luce ultravioletta (UV) con lunghezza d’onda UV-C. Le lampade Led UV-C certificate in un solo minuto eliminano il 99,99% di virus e batteri presenti su oggetti di piccole e grandi dimensioni. Assicura una rapida efficacia. Le certificazioni di prodotto e il meccanismo di spegnimento automatico della luce garantiscono una totale sicurezza di utilizzo.

Il funzionamento

Hi-Gens è dotato di un comodo vano all’interno del quale riporre gli oggetti da sterilizzare: smartphone, chiavi, monete e tutto ciò che si adatta alle dimensioni del box. Rimuovendo il coperchio inferiore, può essere utilizzato anche come una lampada UV-C manuale. Ideale in questo caso per sterilizzare oggetti di medie e grandi dimensioni, dalle mascherine alla tastiera del computer. Grazie alla struttura richiudibile, dieventa compatto e facile da trasportare. In borsa o in valigia, si può portare sempre con sè e all’occorrenza usare per sterilizzare gli oggetti dopo il contatto con l’esterno. Lo sterilizzatore elimina gli agenti patogeni, impedendo a virus e batteri di proliferare. E’ disponibile in due versioni: standard da 59,95 euro e con caricatore wireless 15W integrato da 79,95.