Adobe Photoshop Camera è finalmente disponibile per Android

Adobe ha annunciato la sua app Photoshop Camera a novembre dello scorso anno, tuttavia, questa non è stata disponibile per il download fino ad oggi, giorno del debutto ufficiale sul Play Store di Google.

Adobe Photoshop Camera è essenzialmente un’applicazione fotocamera di terze parti per Android. Considerando però la provenienza, tuttavia, ha alcune caratteristiche interessanti, prima su tutte la piattaforma AI di Adobe chiamata “Sensei” che può riconoscere i soggetti nelle foto e consigliarci i migliori filtri da utilizzare quando si scatta una foto.

Non solo, l’app ci aiuterà sostanzialmente a modificare le foto e a migliorarle in molti modi grazie agli 80 filtri personalizzati da utilizzare anche in tempo reale tra cui: Ritratto, Pop Art, Spettro, Cibo, Scenario, Fioritura, Studio Light e altro. Ovviamente, tutti i filtri in tempo reale sono inclusi nel pacchetto e se l’intelligenza artificiale serve a modificare le foto, la funzione di ottimizzazione automatica può regolare automaticamente luminosità, ombre, opacità e così via.

Adobe Photoshop Camera è scaricabile e utilizzabile gratuitamente a questo indirizzo previa registrazione.