Microsoft: altra acquisizione record. Trovato l’accordo con Nuance per 19,7 miliardi

Microsoft ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Nuance per la sua acquisizione alla cifra record di 19,7 miliardi di dollari (56 dollari per azione), in contanti.

Nel campo dell’intelligenza artificiale, c’è un nome che è storia: Nuance. È a questa azienda che dobbiamo in particolare lo sviluppo di Siri in Apple oltre ad essere nota per il suo software di riconoscimento vocale Dragon (precedentemente Dragon Naturally Speaking).

Si tratta del secondo più grande acquisto nella storia di Microsoft, dietro LinkedIn nel 2016 per 24 miliardi di dollari.

L’appetito vien…acquisendo

Lo stomaco di Microsoft è senza fondo. L’azienda ha finalizzato a marzo l’acquisizione di Zenimax Media (Bethesda) per 7,5 miliardi di dollari. È anche in trattativa per l’acquisizione di Discord per oltre 10 miliardi di dollari.

Possiamo anche evocare il fallimento dell’acquisizione di TikTok nel 2020, ancora nei piani di Microsoft, e un leak che evoca un tentativo di rilevare Pinterest per la cifra record di 51 miliardi di dollari.

Una cosa è certa, Microsoft vuole rafforzarsi nel campo dell’IA, delle comunicazioni e dei videogiochi. E per questo intende mettere a sua disposizione tutti i mezzi finanziari. Satya Nadella, il capo di Microsoft, ha riferito di voler continuare le acquisizioni degli studi di videogiochi.