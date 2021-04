Samsung ha in programma di lanciare un modello Galaxy S21 FE nei prossimi mesi. Infatti, dalla rete cominciano ad arrivare i primi rendering del dispositivo.



Il leaker Steve H, meglio noto come OnLeaks, ha svelato il design della versione Fan Edition dello smartphone che seguirà lo stile del Galaxy S21: anche la scocca di questo dispositivo avrà una pronunciata “gobba” in prossimità della fotocamera, ma questa volta avrà un colore uniforme rispetto al resto della scocca del telefono.



Secondo OnLeaks il telefono misurerà 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (9,3 mm sulla gobba della fotocamera), il che lo renderà leggermente più grande del Galaxy S21 versione base. Il telaio sarà in metallo, tuttavia, il pannello posteriore sarà in “glasstic”, un modo elegante per chiamare i pannelli di plastica con aspetto simile al vetro.



Galaxy S21 FE dovrebbe essere dotato di uno schermo piatto da 6,4 pollici, probabilmente AMOLED. C’è un unico foro al centro dello schermo frontale, che ospita la fotocamera selfie. Parlando di fotocamere, saranno tre i sensori. Dalle prime immagini i tre obiettivi sembrano identici, ma ci aspettiamo un downgrade rispetto alla configurazione del Galaxy S21 che aveva una camera principale da 12 Megapixel, un tele da 64 Megapixel e una ultrawide da 12 Megapixel.