OutOfThisWorldColours: alla scoperta del mondo con OPPO Find X3 Pro 5G e National Geographic

Continua la collaborazione tra OPPO, il noto fotografo Keith Ladzinski e il National Geographic alla scoperta di paesaggi unici e misteriosi nel deserto del Mojave: una delle esperienze più simili a Marte che si possa fare sulla Terra.

Dopo la campagna “Uncover Antarctica” realizzata nel 2020, le due realtà proseguono con il progetto “Out of This World Colours”, uno storytelling emozionante alla scoperta di una galassia di colori e paesaggi mozzafiato che ha come protagonista il nuovo OPPO Find X3 Pro, l’ultimo top di gamma dell’azienda. Riscoprire il mondo attraverso occhi diversi, è questa la missione degli scatti sotto l’hashtag #OutOfThisWorldColours.

“In OPPO siamo da sempre guidati dalla curiosità e dalla voglia di esplorare. Il nostro ultimo viaggio con National Geographic per il progetto “Uncover Antarctica” è stato un successo incredibile, permettendoci di unire esplorazione e tecnologia in un racconto unico e spettacolare. Oggi siamo entusiasti di confermare la nostra partnership con National Geographic attraverso la campagna “Out of This World Colours” che ci permetterà di mostrare come il nostro sistema di gestione del colore, leader nel settore, sia in grado di catturare la vera bellezza della natura in un 1 miliardo di colori”, dichiara Maggie Xue, President OPPO Western Europe.