Swisscom annuncia l’acquisizione di Vodafone Italia

Era nell’aria da settimane, ma ci ha pensato un comunicato stampa all’alba, a scuotere i mercati finanziari e il mondo delle telecomunicazioni.

Inizia con queste parole una nuova era per Fastweb (controllata di Swisscom in Italia) e Vodafone Italia, le due aziende saranno integrate, combinando infrastrutture mobili e fisse. Lo scopo è quello di efficientare le economie di scala, le sinergie e le proposte commerciali, con prezzi competitivi e servizi di qualità.

Come detto, l’operazione si basa sull’erogazione di 8 miliardi di euro in cash da parte di Swisscom, senza debiti, e prevede una serie di accordi transitori a lunga durata, per l’interconnessione immediata di alcuni servizi. Il closing, previsto per l’inizio del 2025, resta naturalmente soggetto all’approvazione delle autorità competenti e prevede anche l’utilizzo da parte della NewCo, del marchio Vodafone Italia per un massimo di 5 anni dal closing stesso.

Le dichiarazione di Christoph Aeschlimann CEO di Swisscom