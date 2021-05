Microsoft conferma la cancellazione di Windows 10X

Windows 10X era l’ambizioso sistema operativo di Microsoft che avrebbe dovuto alimentare l’esperienza del PC a doppio schermo, incluso il Surface Neo dell’azienda. Il debutto dell’aggiornamento, tuttavia, è stato ritardato più volte fino ad oggi.

Previsto per questa primavera, Windows 10X è stato abbandonato definitivamente e in un post sul blog di questa settimana, John Cable, Vice President, Program Management, Windows Servicing and Delivery, conferma che le sue funzionalità alla fine saranno integrate in Windows 10.

“Invece di portare un prodotto chiamato Windows 10X sul mercato nel 2021 come inizialmente previsto, stiamo sfruttando gli insegnamenti del nostro percorso fino ad ora e accelerando l’integrazione della tecnologia fondamentale 10X in altre parti di Windows e dei prodotti dell’azienda”, ha affermato Cable .

“In effetti, parte di questo si riflette già nel nucleo di Windows nelle beta di Windows Insider, ad esempio la nuova tecnologia del contenitore di app che stiamo integrando in prodotti come Microsoft Defender Application Guard, un’esperienza di digitazione vocale migliorata e un tocco modernizzato della tastiera con un ridimensionamento dei tasti, suoni, colori e animazioni ottimizzati. I nostri team continuano a investire in aree in cui la tecnologia 10X aiuterà a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, nonché a valutare le esperienze tecnologiche sia nel software che nell’hardware che saranno utili ai nostri clienti in futuro”.

Più parti di Windows 10X potrebbero finalmente arrivare sulla prossima versione di Windows 10 con il rilascio dell’aggiornamento di Sun Valley questa primavera.