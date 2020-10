Migliori VPN per Android

Hai dispositivi Android? Scopri in questo articolo quali sono le migliori VPN da utilizzare per garantirti una rete sicura e privata.

Le VPN sono sempre più popolari e diventano ogni giorno la scelta di migliaia di utenti che vogliono rendere la loro navigazione sicura e protetta. Anche sui dispositivi Android possiamo utilizzare delle VPN sia che si tratti di tablet, PC o smartphone. Per ognuno c’è una soluzione. Le migliori VPN le possiamo trovare anche per dispositivi Apple, intanto però in questo articolo vediamo quelle specifiche per Android.

Perché scegliere una navigazione VPN?

Le navigazioni VPN hanno una funzionalità ben precisa, infatti esse ti permettono di cambiare indirizzo IP del tuo dispositivo e quindi puoi navigare completamente in anonimo. In questo modo i tuoi dati non sono registrati neanche se navighi con connessione dati o Wi-Fi. La rete è perciò ritenuta molto più che sicura e puoi utilizzarla per accedere ad ogni tipologia di contenuto. Facciamo esempio di Netflix che blocca alcuni contenuti per determinate zone geografiche, grazie alla connessione VPN il blocco non può attivarsi e puoi perciò accedere a tutti i contenuti. Il problema maggiore però non è perché scegliere una navigazione VPN, ossia una rete privata, ma quale scegliere tra le tante proposte.

Come possiamo scegliere una VPN per un dispositivo Android?

Il primo punto da considerare è quello di tenerti lontano dalle VPN gratuite. Questi prodotti sono limitanti, ricchi di pubblicità, e vendono molto spesso i tuoi dati per poter rientrare delle loro spese. Così facendo la sicurezza che ti è garantita da una VPN va a perdersi perché i tuoi dati saranno disponibili a chiunque sia disposto a pagare. Oltre a questo c’è da considerare che sono lente, poco performanti e inaffidabili. Quindi è meglio spendere qualche euro ed avere una reale VPN piuttosto che risparmiare per un prodotto non efficiente. Come abbiamo anticipato sono numerose le VPN che troviamo sul mercato, dobbiamo però considerare alcuni fattori prima di sceglierne una:

Ti deve dare la possibilità di gestire tutte le funzioni in maniera semplice ed intuitiva.

Ti deve permettere l’accesso alle impostazioni per poter gestire i parametri ed impostarla come meglio credi o come è più idoneo per te.

Assicurati che sia idonea alla tua versione Android potresti imbatterti in prodotti non aggiornati e che quindi non funzionerebbero.

Valuta se vuoi prendere una VPN solo per Android o vuoi utilizzarla anche su altri dispositivi come ad esempio PC Windows o Apple.

Valuta il grado di sicurezza che ti viene proposto, così da non ritrovarti sorprese dell’ultimo minuto.

Evita le app sospette o con pessime recensioni.

Quali sono le migliori?

Ecco alcune VPN disponibili per Android:

ExpressVPN

NordVPN

Surfshark

IPVanish

Private Internet Access

Tutte quelle che ti abbiamo menzionato sono a pagamento, ne puoi trovare tantissime altre. il costo è davvero irrisorio si tratta di qualche euro al mese per garantirti una rete sicura e protetta, ma soprattutto privata. Scegliere un VPN può essere una valida opzione purché si effettuino le scelte considerando i giusti parametri.