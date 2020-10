Lo scorso anno, vivo aveva annunciato la sua interfaccia per smartphone chiamata Funtouch OS 10, lanciandola in occasione dell’uscita del modello X30. In seguito, la pandemia di Covid-19 ha ritardato i piani dell’azienda cinese per aggiornare all’ultima versione del sistema operativo anche i telefoni più vecchi.

In realtà, la società stava pensando un passaggio a Jovi OS ma ha poi scelto di abbandonare il progetto. Ora vivo ha un nuovo progetto software che si chiama Origin OS.



Il termine, il cui significato prende spunto dalla parola inglese “original”, si riferirebbe con chiarezza a un nuovo “sistema operativo originale“.

Digital Chat Station, leaker di rinomata affidabilità, afferma che l’ambiente sarà un importante miglioramento rispetto all’attuale Funtouch. In pratica il software sarebbe stato quasi interammente riscritto.



Secondo Digital Chat Station, il sistema operativo Origin sarà una fra le migliori personalizzazioni dell’interfaccia Android oggi disponibili. Non ci sono molti dettagli su come sarà, tuttavia, e di quanto diverso apparirà rispetto alla versione odierna.



Tuttavia, l’annuncio ufficiale e il conseguente lancio potrebbe avvenire tra novembre e dicembre e potrebbe, in concomitanza con la presentazione del modello vivo X60.