YouTube: si rinnova l’app per Android

Google sviluppa regolarmente nuove funzionalità per il suo servizio di video online YouTube. A volte può essere una modifica dell’interfaccia come i miglioramenti dei commenti all’inizio dell’anno o vere e proprie funzionalità come la suddivisione in capitoli dei video con timecode.

Nella giornata di ieri, YouTube ha annunciato attraverso un post sul blog il rinnovo della propria piattaforma video tramite un’interfaccia rivista e corretta per la sua applicazione Android. La prima funzionalità riguarda la suddivisione in capitoli dei video, poiché ora sarà più semplice passare da un timecode a un altro utilizzando le miniature. Toccando il nome del capitolo nel lettore video, gli utenti potranno vedere tutti i capitoli presenti nel video e passare velocemente da uno all’altro, senza dover aprire la descrizione.

YouTube ha anche rivisto la posizione di alcune opzioni. È il caso del pulsante “CC” per i sottotitoli che ora mostra l’accesso diretto nel lettore video, senza essere nascosto dalle opzioni aggiuntive. Il pulsante “riproduzione automatica”, precedentemente visualizzato sopra gli annunci, è ora integrato nella parte superiore del lettore video. Un modo per consentire agli utenti di attivare automaticamente la riproduzione di nuovi video dopo aver visualizzato quello a cui sono interessati.

Tra le altre novità annunciate da YouTube, possiamo citare le gesture che dovrebbero semplificarne l’utilizzo. Quando si terrà lo smartphone in verticale, si potrà far scorrere il dito dal video verso l’alto per passare alla modalità a schermo intero, senza nemmeno dover ruotare il display o premere il pulsante dedicato. Basterà far scorrere il dito verso il basso per tornare alla visualizzazione classica.

L’ultima caratteristica, infine, è relativa alle funzioni di “benessere digitale” di Android grazie a cui ci ricorderà di riposare dopo un certo tempo. Ovviamente l’utente potrà prorogare il termine se lo desidera.

Queste nuove funzionalità verranno gradualmente integrate a tutti gli utenti YouTube su Android. Nel suo post sul blog, Google ha previsto un lancio immediato tramite un aggiornamento lato server.