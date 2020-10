Huawei potrebbe tornare ad acquistare i display OLED da Samsung

In un mare in tempesta, Huawei potrebbe trovare in Samsung un’ancora di salvezza. Secondo indiscrezioni diffuse questa settimana dal sito specializzato SamMobile, il colosso coreano avrebbe ottenuto dall’amministrazione Trump una deroga per riprendere la vendita di alcuni componenti al colosso cinese. La notizia è importante e potrebbe riguardare due tipologie: i pannelli OLED e i chip di memoria.

Questa voce, proveniente direttamente dalla Corea, arriva in un momento in cui nuove sanzioni americane hanno costretto Samsung a sospendere, all’inizio di settembre, la vendita di questi componenti al suo cliente cinese. Una situazione ambigua per Samsung, che in questo modo ha perso ordini importanti e una consistente fonte di guadagno ma ha approfittato del calo nel mercato europeo e indiano per vendere i propri modelli.

Come indicato da SamMobile, Samsung sarebbe comunque una delle poche aziende ad aver ottenuto un’esenzione dalle autorità americane. Questa decisione potrebbe essere motivata dal fatto che gli schermi OLED sono tra i componenti meno critici di uno smartphone in termini di sicurezza. Il blocco della loro vendita da parte di Samsung sarebbe troppo restrittivo dal momento che il gruppo avrebbe potuto comunque ottenere dei pannelli OLED dalla connazionale BOE Technology.

Allo stesso tempo, secondo quanto riferito, l’amministrazione Trump ha anche concesso licenze ad AMD e Intel, al fine di autorizzare le due aziende americane a fornire processori per computer e server a Huawei.