MIUI: Xiaomi lancia un progetto per rendere più piacevole la sua interfaccia

Xiaomi ha annunciato la creazione del MIUI Pioneer Team. Si tratta di un team che avrà il compito di raccogliere feedback e segnalazioni di bug dagli utenti al fine di individuare diversi punti di miglioramento sull’interfaccia dello smartphone del marchio.

L’interfaccia MIUI è molto apprezzata dai suoi utenti perché offre tantissime funzionalità di vario tipo che consentono di personalizzare completamente l’esperienza software. Tuttavia, l’azienda commercializza così tanti smartphone che tende a non offrire la stessa qualità e completezza da dispositivo a dispositivo.

In più, le versioni di MIUI non seguono le versioni di Android: la MIUI 12 su Android 11 per esempio. Il monitoraggio di questa interfaccia può quindi essere un bel grattacapo.

Xiaomi ha deciso di cambiare le carte in tavola per offrire una migliore esperienza della personalizzazione software e una maggiore reattività sulle correzioni di bug. “Rafforzeremo la linea con i nostri utenti, possiamo comprendere meglio questi problemi al fine di servirli meglio”, ha affermato un portavoce di Xiaomi presso Android Authority.

Questa iniziativa non va a vantaggio solo del mercato cinese, ma riguarda anche la versione globale di MIUI – e quindi quella utilizzata in Italia.