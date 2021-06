Huawei Watch 3 e gli auicolari FreeBuds 4 arrivano nei negozi

Erano stati presentati in un importante evento che si è svolto in Cina il 2 giugno scorso. Ora, gli smartwatch Watch 3 e Watch 3 Pro e gli auricolari con cancellazione del rumore attiva FreeBuds 4 di Huawei sono arrivati nei negozi. Promessa mantenuta addirittura con qualche giorno di anticipo visto che su Amazon alcuni prodotti erano già disponibili da qualche ora.

Come è tradizione, l’uscita di nuovi dispositivi è accompagnata da succose promozioni. Vediamole nell’ordine.

Watch 3: prezzi e promozioni

HUAWEI Watch 3 Series, la nuova serie di orologi con Harmony Os, è acquistabile a partire da 369,00 euro per Huawei Watch 3 e 499,00 euro per Huawei Watch 3 Pro. Tutti coloro che acquisteranno uno smartwatch della nuova serie riceveranno un paio di auricolari Freebuds 4i, in esclusiva su Huawei store.

Con l’acquisto di un Huawei Watch 3 in regalo un cinturino extra, mentre con l’acquisto di un HUAWEI Watch 3 pro, in omaggio un cinturino extra e una Huawei OPPLE Smart Desk Lamp.

Freebuds 4: prezzi e promozioni

FreeBuds 4, i nuovi auricolari open-fit con cancellazione attiva del rumore, sono disponibili a 149, 00 euro su Huawei Store e Amazon. Su entrambi i canali di vendita, a partire da domani, è disponibile uno sconto sull’acquisto del prodotto pari a 20,00 euro. Per chi acquisterà su Huawei Store, sarà sufficiente inserire il codice AFB4E20 al momento del checkout per accedere alla promozione.

I FreeBuds 4, ultimi arrivati nella famiglia FreeBuds, sono la new entry nella serie di auricolari TWS Huawei ed ereditano dalla generazione precedente la prima tecnologia ANC open-fit al mondo. Con la cancellazione attiva del rumore open-fit 2.0, il comfort dato dalla leggerezza degli auricolari, la qualità del suono ad alta risoluzione e la connettività audio intelligente, HUAWEI FreeBuds 4 offrono non solo un’ottima qualità audio ma portano l’esperienza di ascolto ANC open-fit a un livello completamente nuovo.