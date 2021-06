Amazon Prime Day 2021: le migliori telecamere di sicurezza di EzViz a prezzo scontato

È già tempo di Prime Day per EZVIZ. Il brand leader nella sicurezza domestica intelligente, e specializzato nella progettazione di telecamere di sicurezza, campanelli per spioncino, serrature intelligenti e altro ancora, lancia le sue promozioni per la due giorni del Prime Day di Amazon, che inizierà dalla mezzanotte di domenica.

I clienti possono fare scorta di questi gadget tramite il negozio Amazon di EZVIZ dal 21 giugno al 22 giugno (visita il negozio IT: https://www.amazon.it/ezviz). Ecco una rapida carrellata su cosa acquistare:

Telecamere esterne

Fino al 20% di sconto – Telecamera panoramica/inclinazione per esterni C8C: Una telecamera per esterni innovativa e raffinata per offrire un campo visivo a 360 gradi. Ruota per coprire vaste aree, il C8C offre protezione con il rilevamento della forma umana alimentato dall’intelligenza artificiale e la visione notturna a colori fino a 30 metri, che lo rende un guardiano vigile tutto il giorno.

Fino al 35% di sconto – C3X Dark Fighter a doppia lente: La fotocamera più avanzata di EZVIZ con tecnologie innovative e stile professionale. La visione notturna dai colori vividi è diventata una realtà senza alcuna luce supplementare, grazie alla sua configurazione a doppia lente leader del settore. Grazie al rilevamento della forma umana/veicolare con algoritmi IA di deep learning integrati, il C3X porta la precisione di rilevamento a nuovi livelli.

Fino al 30% di sconto –Telecamera da esterno CTQ3N: Una fotocamera per esterni economica con molteplici funzioni professionali. La telecamera è progettata con cura per essere pronta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con IP67 resistente alle intemperie e visione notturna a colori fino a 30 metri, e può anche fornire rilevamento della forma umana basato sull’intelligenza artificiale e funzioni di difesa attiva per rilevare e scoraggiare efficacemente gli intrusi sul posto.

Telecamere interne

Fino al 30% di sconto – Telecamera pan/tilt intelligente C6N: Un gadget versatile e compatto per migliorare la sicurezza interna. La fotocamera è dotata di microfono e altoparlante integrati, così puoi ascoltare e parlare con la tua famiglia senza sforzo. Oltre al tracciamento intelligente su oggetti in movimento, migliora anche la visione notturna con IR intelligente, che riduce le aree di sovraesposizione nel display video per un monitoraggio più chiaro fino a 10 metri di notte.

I prodotti EZVIZ possono essere facilmente gestiti tramite l’app EZVIZ all-in-one. L’archiviazione video è semplificata tramite schede MicroSD fino a 265 GB e EZVIZ CloudPlay – EZVIZ offre una prova gratuita di archiviazione cloud fino a 30 giorni.