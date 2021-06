Guido Guerrini è il nuovo Sales Director di OPPO Italia

Il curriculum di Guido Guerrini vanta una Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale all’Università Bocconi di Milano, oltre che una lunga esperienza maturata nel settore della Consumer Electronics, avendo ricoperto per oltre otto anni il ruolo di Purchasing Director nella catena di distribuzione MediaWorld e, prima ancora per oltre sette anni, quello di Senior Buyer all’interno della catena di supermercati e ipermercati francese Auchan.