Molte nuove funzionalità in arrivo per Microsoft Team

Microsoft Teams, la popolare applicazione di videoconferenza che ha visto un boom durante la pandemia, si sta per aggiornare con moltissime nuove funzionalità. Andiamo a vedere come queste saranno in grado di migliorare la vostra esperienza durante le chiamate.

La prima novità riguarda la qualità video. La gestione della luminosità è migliorata: questo significa che, anche nel caso abbiate dietro di voi uno sfondo molto chiaro, il software provvederà a modificare il contrasto in modo che risultiate comunque visibili. Inoltre è stata aggiunta un’opzione per sfocare leggermente i bordi dello schermo, creando un piacevole effetto visivo.

La seconda novità riguarda la “Together Mode”. Si tratta di una modalità con la quale i partecipanti vengono messi in una sorta di stanza virtuale. In precedenza questa opzione poteva essere attivata solo individualmente mentre gli altri utenti mantenevano la classica visuale separata; da ora l’organizzatore della riunione può attivarla automaticamente per tutti i partecipanti.

Altre piccole funzioni riguardano la possibilità di mandare inviti in più lingue contemporaneamente, di esportare i propri dati in un foglio Excel, opzioni di personalizzazione. Ultima novità, sempre non molto grossa ma comunque utile, è la scelta della cartella dove i file scaricati da Teams sono salvati. In precedenza questi erano posti sempre in Downloads, ma da ora si potrà cambiare la destinazione.

Molte delle funzionalità annunciate oggi erano già disponibili ad alcuni utenti selezionati. Da ora, però, tutti le potranno usare, e Microsoft come sempre ha altri aggiornamenti in programma nel futuro per migliorare l’esperienza.