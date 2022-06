Cryptosmart: il mondo crypto (Bitcoin, Polkadot) a portata di mano

Grazie a Cryptosmart, la prima piattaforma di criptovalute italiana, il mondo delle crypto (Bitcoinm Ethereum, Polkadot,) non è più relegato ad una sola nicchia di utenti esperti. Con Cryptosmart, tutti, anche i meno esperti del settore, possono vendere, comprare, depositare crypto nella massima sicurezza e trasparenza. Scopriamo insieme questa grande innovazione del panorama italiano.

Obiettivo: portare le crypto nell’economia reale

Cryptosmart è un’azienda di diritto italiano con sede in Italia registrata all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). I due co-ceo Alessandro Frizzoni e Alessandro Ronchi (fondatori di Aria e Go Internet) hanno intenzione di espandere questa realtà anche in altri Paesi, come la Francia e la Germania.

I fondatori di Cryptosmart si sono posti anche l’obiettivo di portare l’utilizzo delle crypto nell’economia reale “ La società con questo obiettivo ha dato la possibilità di acquistare gift card digitali dei migliori marchi della grande distribuzione italiana dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione pagando in Bitcoin”.

Perché proprio in Italia?

Grazie alla recente istituzione del registro per le criptovalute, secondo i due manager, l’Italia è un Paese ideale per l’uso di questo tipo di pagamento.La stessa Agenzia delle entrate già da anni considera i pagamenti delle criptovalute come valute straniere. Ecco perché, quando si fanno acquisti in crypto non si deve pagare il capital gain se la giacenza è sotto i 51mila euro.

Le stesse banche, che inizialmente “snobbavano” le criptovalute, si stanno avvicinando sempre di più a questo mondo. Il motivo? Le istituzioni bancarie hanno capito che non si tratta di un “fuoco di paglia”, ma bensì di un’innovazione che andrà avanti per molto tempo.

I servizi di Cryptosmart

La piattaforma offre 4 servizi principali: exchange, staking, CSmarket e CSpay. Il primo consente di vendere, scambiare, acquistare diverse tipologie di criptovalute (bitcoin, etherium, Polkadot, Cardano, etc.) tramite semplici bonifici bancari e senza intermediari.

Il servizio di staking consente di bloccare le proprie criptovalute nella blockchain attraverso il modello proof of stake. Grazie ad esso, è possibile ottenere un rendimento del 10-12%.

Per le aziende è stato invece ideato il servizio di CSpay che consente di farsi pagare dai clienti in criptovalute. Quest’ultime vengono convertite istantaneamente in euro. È un servizio molto apprezzato poiché consente di aumentare il proprio fatturato.

Il servizio di CSmarket infine, consente di utilizzare le monete digitali nel mondo reale grazie all’utilizzo delle gift card presenti nel sito ufficiale. Grazie a questo servizio, per la prima volta, è possibile quindi utilizzare le criptovalute nel mondo reale.