Per OPPO è già tempo di vacanze con i Summer Days. Super sconti e promozioni su tutti i prodotti

Le vacanze estive si avvicinano ed è tempo di cominciare a pensare a cosa mettere in valigia. E nella valigia, oltre ad abiti, scarpe, libri e “nécessaire”, non può mancare la tecnologia.

In vista dei prossimi viaggi, OPPO lancia i suoi Summer Days, con un mese di sconti su tanti suoi prodototti, dagli smartphone agli auricolari Bluetooth, passando per accessori e utilities.

La super promo di OPPO Summer Days

Fino al 30 giugno, è possibile acquistare OPPO Find X5 Pro, insieme a Enco X, gli auricolari true wireless con cancellazione del rumore, Watch Free, il nuovo indossabile con funzione di monitoraggio del sonno, AirVOOC Wireless Charger e una cover a 1.199,99 euro. La stessa offerta è riservata anche a OPPO Find X5, a esclusione dell’AirVOOC Wireless Charger, al prezzo di 899,99 euro. OPPO Find X5 Lite, invece, è disponibile insieme alle Enco Free2, alla Band Sport e a una cover, al prezzo di 499,99 euro.

La famiglia Reno

I prodotti della famiglia Reno6 sono disponibili in bundle con gli auricolari Enco Air2, rispettivamente al prezzo di 399,99 euro per Reno 6 con una Flash Cover e 599,99 euro per Reno6 Pro insieme a una cover, per proteggere lo smartphone da urti e graffi.

Infine, OPPO Reno7 è disponibile insieme a OPPO Band Style, al prezzo di 289,99 euro.

Per gli amanti della musica e degli allenamenti c’è un’offerta dedicata: OPPO Enco X insieme a OPPO Band Style al prezzo di 129,99 euro oppure Enco Free 2 insieme alla Band Sport al prezzo di 99,99 euro.

Dove usufruire della promozione

Le promozioni sono disponibili a partire da oggi fino al 30 giugno su Oppo Store, l’e-commerce proprietario dell’azienda. Amazon.it e i principali rivenditori di elettronica di consumo riserveranno vantaggiose promozioni sui prodotti dell’ecosistema OPPO nel periodo estivo.