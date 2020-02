Moto G Stylus con action cam: caratteristiche e data di presentazione

Motorola terrà un evento il 23 febbraio in cui dovrebbe annunciare i seguenti modelli di smartphone: Moto G8, Moto G8 Power e Moto Edge+.

Oltre a questi dispositivi, il brand di proprietà di Lenovo dovrebbe anche svelare il Moto G Stylus, le cui specifiche sono trapelate on-line nelle ultime ore.



Il Moto G Stylus, che è una variante del Moto G8 Power e sarà alimentato dal SoC Snapdragon 665. Girerà su Android 10, sarà dotato di 4 GB di Ram e disponibile in due tagli di memoria: da 64 GB e 128 GB.

Il telefono, dotato di stilo, presenta un display Full HD+ da 6,36 pollici , che avrà un piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra, per ospitare la selfie cam.



Moto G Stylus avrà una fotocamera selfie da 25 Megapixel e una tripla fotocamera sul retro che comprende un modulo principale da 48 Megapixel, un ultra grandangolo da 16 Megapixel e un obiettivo macro da 2 Megapixel. L’unità da 16 Megapixel è una Action Cam vista per la prima volta su Motorola One Action.



Moto G Stylus sarà caratterizzato da un lettore di impronte digitali (fisico) sul retro e integrerà una batteria da 4.000 mAh con una capacità di ricarica di 10 W. Verrà inoltre fornito con supporto per doppia scheda SIM e connettività Nfc.

Uno dei rendering delle ultime ore ci mostra la parte inferiore dello smartphone, che rivela una porta Usb Type-C affiancata dal jack per le cuffie da 3,5 mm, dal microfono principale, dall’altoparlante e da uno slot per alloggiare lo stilo.



E, a proposito dello stilo, Moto G Stylus dovrebbe essere dotato di una funzione che permetterà di aprire un’app o attivare una scorciatoia semplicemente rimuovendo lo stilo dal suo slot.

Lo smartphone verrà inoltre fornito di un’app chiamata “Moto Note” che consentirà di usare il dito come una gomma quando lo stilo è in uso per disegnare sul display. Sarà anche possibile aggiungere in filigrana la data della nota.

Infine, interessante la funzione che consente tracciare “i movimenti” dello stilo utilizzando l’app, che registrerà l’ora e la posizione dell’ultima volta in cui lo stilo è stato rimosso dal suo slot. L’app è anche in grado di inviare una notifica allo smartphone nel caso in cui lo stilo non sia stato reinserito nel telefono per un determinato periodo di tempo, così da evitare che l’utente lo possa distrattamente smarrire.