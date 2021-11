Motorola annuncia 5 nuovi smartphone tra 200 e 550 euro

Motorola non ha paura della concorrenza. Certo, il brand in Italia non ha le quote di mercato di una volta ma sembra avere molte ambizioni per fare la differenza. Il produttore oggi ha lanciato non uno, due, tre o quattro smartphone, ma cinque contemporaneamente. Ecco in arrivo Moto G31, Moto G41, Moto G51, Moto G71 e Moto G200.

Modelli per tutti i gusti con prezzi che vanno da 239 a 599 euro. Iniziamo con alcuni elementi della scheda tecnica, dal modello più economico al più costoso.

Motorola Moto G31: l’entry level

In questa famiglia, il Moto G31 è lo smartphone low cost in grado di offrire una scheda tecnica che rimane interessante, soprattutto per l’utilizzo di un display OLED.

Display OLED da 6,4 pollici (60 Hz), Full-HD+;

Processore MediaTek G85

4 GB di RAM

64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile)

Fotocamere posteriori: 50 Megapixel (principale), 8 Megapixel (ultra-grandangolare), 2 Megapixel (Macro)

Fotocamera anteriore: 13 Megapixel

Batteria da 5000 mAh con caricabatterie da 15W

Motorola Moto G41: la versione light

Il Motorola Moto G41 ha le stesse caratteristiche del modello precedente con tre sottili differenze. Prima di tutto, la ricarica arriva a una potenza di 30W e la memoria di base arriva fino a 128 GB.

Anche la terza differenza potrebbe destare un certo interesse: il sensore principale vede la sua definizione scendere a 48 Megapixel ma avrà la stabilizzazione ottica (OIS).

Motorola Moto G51: il 5G low cost

Il Motorola Moto G51 punta ad offrire la compatibilità con il 5G senza alzare troppo l’asticella prezzo. Per questo motivo sacrifica il display OLED (ma sfrutta una migliore frequenza di aggiornamento).

Ecco gli elementi essenziali da ricordare:

Display LCD da 6,8 pollici a 120 Hz, Full-HD+;

Snapdragon 480 Pro;

4GB di RAM;

64 o 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile);

Fotocamere posteriori: 50 Megapixel (principale), 8 Megapixel (ultra-grandangolare), 2 Megapixel (macro) Sensore

Fotocamera anteriore: 13 Megapixel

Batteria da 5000 mAh con caricabatterie da 15W

Motorola Moto G71: l’entry level di qualità

Anche in questo caso, per il Moto G71, Motorola prende gran parte della scheda tecnica del Moto G31, ma con alcune modifiche da notare. La differenza principale risiede nel SoC, dal momento che questo smartphone sceglie per un processore Snapdragon 695 più potente associato a 6 GB di RAM, mentre lo storage arriva fino a 128 GB (ma senza un supporto microSD).

Sulla parte frontale, per i selfie, cambia anche il sensore per una definizione di 16 megapixel. C’è anche il 5G.

Motorola Moto G200: il top

Il Motorola Moto G200 si distingue chiaramente. Da un lato, il suo design sul retro è caratterizzato da un modulo fotografico piuttosto smussato.

La qualità della sua scheda tecnica, invece, nel complesso è da fasci alta

Display LCD da 6,8 pollici a 144 Hz, Full-HD+;

Processore Snapdragon 888+;

8 GB di RAM;

128 GB di spazio di archiviazione;

Fotocamere posteriori: 108 Megapixel (principale), 13 Megapixel (ultra-grandangolare), 2 Megapixel (macro) Sensore

Fotocamera anteriore: 13 Megapixel

Batteria da 5000 mAh con caricabatterie da 30W

Prezzo e uscita

Tutti i modelli saranno disponibili nelle prossime settimane. Ecco i prezzi: