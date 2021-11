Novità per Google Meet, più sfondi e partecipanti

Il servizio di videochiamate Google Meet ha recentemente aggiunto diverse opzioni per migliorare l’esperienza degli utenti. Fra queste ci sono l’aggiunta di nuovi sfondi immersivi e l’aumento del numero massimo di partecipanti.

I nuovi sfondi immersivi aggiunti da Google ritrarranno alcune scene animate, che saranno abbellite da effetti e luci particolari. Infatti si potranno mimare diversi ambienti, come bar o appartamenti, con la possibilità persino di modificare l’ora del giorno e il clima. Saranno anche aggiunti diversi sfondi più stilizzati e numerosi filtri.

La seconda novità è che, per alcune opzioni di abbonamento, Google Meet permetterà a più partecipanti di partecipare alla videochiamata. Infatti gli iscritti a Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus ed Education Plus potranno ospitare fino a 500 spettatori in una sola call, quando il limite precedente era “solo” 250.

Gli aggiornamenti stanno venendo gradualmente implementati, e tutti gli utenti di Google Meet dovrebbero essere in grado di usufruirne entro venerdì.