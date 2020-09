Da MSI i nuovi portatili Summit per il business

MSI debutta nell’arena dei notebook business con il lancio della nuova serie Summit, tra le prime a essere equipaggiate con la nuova generazione, l’undicesima, di processori Intel.

E le ambizioni del produttore taiwanese, molto noto fra i gamers più esigenti grazie ai suoi notebook dedicati, sono testimoniate dal nome che “intende riecheggiare incontri al vertice e il raggiungimento delle vette più alte, ossia i risultati più straordinari“, spiega l’azienda. E, a proposito di nomi, i nuovi notebook portano al debutto anche il nuovo logo ridisegnato ispirandosi alla sezione aura e alla serie di Fibonacci.

Come dicevamo, i neonati notebook MSI Summit sono equipaggiati con i nuovi processori Intel 11th gen Tiger Lake. Ne trarranno vantaggio in particolare in ambito grafico grazie alla presenza del chip integrato Intel iRIS Xe, che migliora molto le prestazioni rispetto alla precedente soluzione. Non è però solo potenza di elaborazione al centro dell’attenzione di MSI, ci sono altri elementi importanti quando si tratta di laptop ad alta portabilità: leggerezza e resistenza sono fra questi. Ecco perché i nuovi Summit vantano un telaio in alluminio con resistenza certificata di grado militare.

Vi è poi la possibilità di disporre di touchscreen con supporto multi-touch e l’avanzata funzionalità di cancellazione del rumore basata su tecnologie di AI, in grado di rivelarsi particolarmente utile nel corso delle videochiamate, così frequenti soprattutto in situazioni di home working.

Della nuova gamma sono disponibili laptop in due diverse versioni: la serie Summit B che, con oltre 10 ore di autonomia, consente di lavorare da ovunque ci si trovi per un’intera giornata, e la Serie E, che mette a disposizione diverse opzioni di grafica dedicata e una fotocamera a infrarossi che supporta anche il riconoscimento facciale di Windows Hello.

Non manca un versatile 2-in-1. Parliamo di MSI Summit E13 Flip (sotto), in grado di combinare al meglio l’utilità di un laptop alla comodità di un tablet e offrire, quindi, una eccellente flessibilità.

Svelato anche il Prestige 14 Evo, uno dei primi laptop a essere certificato Intel Evo. I notebook che ottengono questa certificazione, appena introdotta dal chip maker di Santa Clara, devono rispondere ad alcune peculiari caratteristiche funzionali: fra queste un’autonomia superiore alle 9 ore (in abbinamento alla presenza di un display Full HD), un’accesione del sistema in meno di 1 secondo, la ricarica rapida (30 minuti per 4 ore di autonomia), connettività WiFi 6 e Thunderbolt 4.