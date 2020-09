Mustang Mach-E: si rinnova SYNC, il sistema Ford per l’auto intelligente

Presentata lo scorso 18 novembre 2019, Ford Mustang Mach-E ha chiaramente suscitato scalpore e quella che sbarcherà nelle concessionarie europee ad un prezzo compreso tra 48.990 euro e 69.500 euro, beneficerà anche dell’ultimissima generazione del sistema di bordo SYNC.

Proprio oggi il produttore americano ha tenuto una conferenza stampa virtuale per presentare in anteprima questa nuova versione dalle tante funzionalità intelligenti con l’idea di offrire un’esperienza utente semplice, personalizzata, scalabile e ovviamente qualitativa.

Come primo aspetto: Mustang Mach-E si presenta con un touchscreen verticale da 15,5 pollici. Per navigare all’interno del sistema, l’utente fa clic, trascina e ingrandisce le diverse parti della lastra. Soprattutto, saranno necessari solo due clic al massimo per accedere a qualsiasi applicazione, informazione o motorio, assicura Husein Dakroub, responsabile del sistema SYNC.

Ergonomia, semplicità e velocità. Il pilota o il copilota non devono perdersi in un labirinto di schede. Per gestire il volume della radio o della tua musica, un pulsante rotante fisico è posizionato nella parte inferiore dello schermo: un tocco estetico popolare che arriva proprio al centro di un’interfaccia virtuale.

Presente anche il multitasking: si può attivare il GPS durante la visualizzazione di più applicazioni contemporaneamente e farà parte del campo d’azione dell’utente. Le suddette funzionalità possono sembrare basilari, ma sono supportate da un sistema intelligente che apporta un valore reale aggiunto a SYNC.

Utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico, SYNC impara a conoscerti e si adatta alla routine nel tempo per fornire suggerimenti intelligenti e personalizzati. In caso di viaggio giornaliero alle 18:00 tra il luogo di lavoro e la casa, il software ti sottopone automaticamente il percorso appropriato.

Uno dei punti di forza proposti da Ford si trova anche nella personalizzazione della tua esperienza attraverso 80 parametri configurabili – dalla temperatura alla posizione dei sedili, compresa l’illuminazione ambientale. Ogni profilo ha le proprie preferenze, che vengono impostate automaticamente prima di un percorso.

Il responsabile dell’infotainment Ford, nella persona di Jan Schroll, da parte sua si è soffermato sulle lingue e sul riconoscimento vocale del sistema: sono quindici le lingue supportate per effettuare telefonate, avviando il sistema.

Ecco l’elenco: inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, turco, russo, olandese, polacco, svedese, portoghese, ceco, danese, norvegese e finlandese. La persona in particolare ha insistito sull’intelligenza dell’assistente. Quando l’autista dice ad alta voce “Voglio un caffè”, il sistema è in grado di offrirgli un elenco di richieste Internet per soddisfare i suoi desideri nei paraggi.

La conferenza si è conclusa con Ulrich Koesters, Direttore di Ford Europa e della divisione Veicoli Elettrici. La parte interessata si è concentrata sugli aggiornamenti remoti, o “Over The Air” (OTA), che potrebbe avvantaggiare la Mustang Mach-E. Questo tipo di distribuzione è solo per le nuove funzionalità SYNC e per i miglioramenti del sistema IT. Da tenere presente che Apple CarPlay e Android Auto sono entrambi preinstallati.

Ford ha confermato che la Mustang Mach-E non arriverà in concessionaria alla fine del 2020 ma bensì all’inizio del 2021. Un ritardo causato in particolare dalla crisi sanitaria del coronavirus (Covid-19).