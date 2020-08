Con Android 11, Android Auto sempre più wireless

La possibilità di far funzionare Android Auto in modalità wireless esiste dal 2018. Tuttavia, l’elenco degli smartphone e delle auto compatibili è a dir poco limitato.

Una situazione destinata a cambiare drasticamente con il lancio di Android 11. Con il nuovo Os, infatti, Google supporterà qualsiasi dispositivo dotato del suo sistema operativo più recente e dotato di connettività Wi-Fi a 5 Ghz.



Fino ad ora, la compatibilità wireless di Android Auto era esclusiva per i telefoni Pixel e Nexus di Google e per un numero limitato di dispositivi Samsung Galaxy.



L’elenco si è gradualmente ampliato con il debutto di Android 9 Pie. Se volete verificare la compatibilità della vostra auto o del vostro impianto stereo con la versione wireless di Android Auto potete navigare sul sito ufficiale.

Qui, invece, tutte le novità introdotte da Android 11.