Amazon Echo Flex, è arrivato l’orologio intelligente

Amazon Echo Flex ha un nuovo accessorio, l’orologio intelligente. Non visualizza, infatti, soltanto l’ora (nel formato 12 o 24 ore) ma è in grado di mostrare i timer che imposterete via voce con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon. Ne potrete impostare fino a 20 attivi contemporaneamente.

“Nuovo orologio intelligente Made for Amazon per Echo Flex“, così lo troverete sul marketplace di Amazon.it, è in vendita a 19,99 euro ed è di immediata installazione. È sufficiente inserirlo nella porta Usb di Echo Flex per iniziare a funzionare. Non necessita di batteria per funzionare, è alimentato dalla porta Usb.

Il display ad alta visibilità è in grado di impostare automaticamente il livello di illuminazione. Sarà comunque possibile regolarlo anche via voce, dicendo ad esempio: «Alexa, imposta la luminosità del mio orologio al 30%».

L’orologio non è l’unico accessorio che è possibile connettere ad Amazon Echo Flex. Vi sono già il sensore di movimento e la luce notturna smart, entrambe in vendita a 14,99 euro. La porta Usb di Echo Flex, in assenza di accessorio può tornare utile per ricaricare lo smartphone o altri dispositivi Usb.

Ricordiamo infine che Amazon Echo Flex è un piccolo speaker che consente di interagire con Alexa. Si collega direttamente a una presa elettrica ed elimina così l’ingombro di ogni tipo di cavo. Sarà così possibile metterlo in ambienti come il bagno o il garage e vi porterà tutte le funzionalità di Alexa. Integra infatti un microfono e un mini altoparlante.