OPPO, in occasione del Mobile World Congress di Shanghai, ha presentato i sistemi Flash e Wireless Air, quest’ultimo in grado di ricaricare la batteria di un dispositivo anche a distanza di 10cm dalla base.

Fino al 25 di febbraio, allo stand di OPPO, sono presenti numerosi device di ricarica all’avanguardia, incluso il caricabatterie flash da 125 W che può caricare una batteria di uno smartphone da 4.000 mAh al 100% in soli 20 minuti. Disponibili anche i prodotti di ricarica flash wireless AirVOOC da 65 W che ricaricano la stessa batteria in appena 30 minuti e prodotti di diversi partner, licenziatari delle tecnologie proprietarie di OPPO.

In occasione del MWCS, Henry Tang, Vice President of OPPO Research Institute, è stato invitato a parlare di innovazione 5G al 5G Innovation and Investment Summit: “In OPPO, crediamo fermamente che il 5G cambierà il modo in cui si vivrà. Man mano che la copertura e la capacità si espandono, vedremo fiorire nuove applicazioni in numerose aree, che porteranno esperienze inaspettate ai consumatori. Siamo già coinvolti nello sviluppo di uno standard globale 5G e continueremo a esplorare nuovi dispositivi e implementazioni 5G, dalla TV al CPE, fino all’AR.”

OPPO: la smart home del futuro

L’azienda cinese al salone di Shanghai mostrerà anche come i prodotti IoT possano rendere le nostre case più intelligenti e più connesse che mai. OPPO 5G CPE Omni, alimentato dal sistema Modem-RF Qualcomm Snapdragon X55 5G si trova al centro di quest’area ed è in grado di trasformare i segnali 5G in connessioni Wi-Fi stabili e ad alta velocità attraverso due sistemi di antenna proprietari.

OPPO 5G CPE Omni

Il sistema di antenna O-Reserve 5G utilizza lo spettro 5G Sub-6GHz, scegliendo automaticamente quattro delle sue otto antenne alla volta, per ottenere il miglior segnale possibile. Allo stesso tempo, la tecnologia O-Motion 360° può ruotare completamente le sue antenne, assicurando automaticamente che il CPE sia posizionato per una ricezione ottimale del segnale delle onde millimetriche 5G. OPPO, Qualcomm Technologies, Inc. ed Ericsson hanno recentemente completato con successo i test della tecnologia delle onde millimetriche 5G raggiungendo velocità di downlink di 4,06 Gbps.

OPPO X 2021: smartphone rollable

Infine, l’area Futuristic Technologies dove può essere ammirato il concept phone OPPO X 2021, lo smartphone con schermo arrotolabile di cui vi abbiamo offerto un video in anteprima i giorni scorsi.

Il dispositivo possiede uno schermo da 6,7 che si estende fino ad arrivare a 7,4 pollici. Qui è anche possibile verificare la velocità della ricarica grazie alla nuova tecnologia Wireless Air Charging di OPPO che può fornire fino a 7,5 W di potenza.