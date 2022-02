MWC22: Huawei presenta il nuovo Matebook 16, un super portatile

Huawei torna a ruggire al Mobile World Congress di barcellona presentando il nuovo Huawei Matebook 16, un Notebook interessante sotto il profilo delle caratteristiche tecniche e del design. Vediamolo nel dettaglio.

Huawei Matebook 16: la scheda tecnica

Come per ogni notebook partiamo dal display che ha una diagonale da 16 pollici con risoluzione di 2.520×1.680 pixel. Lo schermo è anche touchscreen ed ha un contrasto di 15.000:1 con una luminosità di circa 300 nit. Il peso è di quasi 2 Kg mentre le dimensioni sono di 17,8x351x254,9 mm. Sul fronte del design abbiamo linee essenziali e pulite che ricordano quelle di un Mac e una colorazione Space Gray che abbiamo già visto sugli altri modelli della gamma. Cuore del sistema il processore AMD Ryzen 5 (ma è previsto anche un modello con Ryzen, 7) mentre il raffreddamento si affida a due ventole da 75 mm e viene denominato Huawei Shark. L’ultimo dato è quello sulla memoria. Il disco fisso è un SSD da 512 GB mentre a bordo ci sono 16 Gb di Ram DDR4. Sul fronte della connettività segnaliamo la presenza di HDMI, due porte Usb Type-C e una USB 3,2.

Come da tradizione c’è anche un ingresso da 3,5 mm per le cuffie il sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione. C’è anche una fotocamera per le conferenze (con risoluzione HD), un doppio speaker stereo, mentre la tastiera è retroilluminata. Chiudiamo con l’autonomia, a bordo una batteria da 84 Wh e un alimentatore da 135 W.

Lavorare in multischermo con lo smartphone

MateBook 16 supporta la collaborazione multischermo PC-Smartphone, che consente agli utenti di proiettare lo schermo dello smartphone sul display del PC e di controllare due dispositivi contemporaneamente su un unico schermo. Inoltre, il notebook può lavorare simultaneamente con tablet, monitor e accessori audio Huawei. MateBook 16 può anche essere collegato a MateView, sia con un cavo sia in modalità wireless. Insieme, il notebook e il monitor offrono un’area di visualizzazione molto più ampia.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI Matebook 16 è disponibile in preordine a partire da oggi su Huawei Store nelle versioni AMD Ryzen 5 5600H al prezzo di 1.119 euro e AMD Ryzen 7 5800H al prezzo di 1.349 euro.

