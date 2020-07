Nasce OnePlus Nord, la famiglia di smartphone che torna alle origini e abbassa l’asticella del prezzo

OnePlus ha annunciato una nuova famiglia di telefoni economici che debutterà sotto il nome di OnePlus Nord con l’obiettivo di rendere “l’esperienza OnePlus premium accessibile a più utenti”.

“Siamo immensamente orgogliosi dei nostri prodotti di punta e continueremo a creare top di gamma sempre più tecnologici per i nostri utenti. Ora siamo entusiasti di condividere l’esperienza di OnePlus con ancora più utenti in tutto il mondo attraverso questa nuova linea di prodotti”, ha commentato il CEO di OnePlus Pete Lau nell’annuncio.

La storia di OnePlus è iniziata con il debutto di OnePlus One che arrivò online (solo su invito) a soli 299$ per poi prendere sempre più piede con le gamme OnePlus 7 e 8 che hanno però toccato prezzi di 800 euro. Gli ultimi modelli hanno tentato di sfidare i marchi più radicati come Samsung o Huawei offrendo funzionalità e design di fascia alta con prezzi inferiori rispetto alla maggior parte delle proposte premium.

La nuova linea Nord si pone l’obbiettivo di abbassare l’asticella offrendo telefoni ancora più economici rispetto alle attuali offerte dell’azienda. OnePlus non ha comunicato dettagli su come sarà il primo telefono OnePlus Nord ma ha riferito che verrà lanciato in Europa e in India.

I rumors delle ultime settimane hanno indicato che il primo telefono OnePlus Nord offrirà un processore Snapdragon 765G, un display OLED da 90Hz da 6,55 pollici, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il telefono dovrebbe anche offrire una fotocamera principale da 48 Megapixel e un obiettivo grandangolare da 16 Megapixel.

OnePlus dovrebbe annunciare maggiori dettagli sul primo telefono in occasione dell’evento di lancio del 10 luglio in India.