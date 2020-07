Nital ha lanciato il nuovo progetto Nikon Creators, rivolto ai giovani talenti emergenti nel campo della fotografia e del video. L’iniziativa ha come scopo principale quello di sostenere il talento e la creatività della generazione 3.0 e contribuire alla diffusione sui social network di contenuti di qualità, realizzati con attrezzatura Nikon.

Il team #NikonCreators

Il team #NikonCreators è composto dai giovanissimi fotografi professionisti Simone Mondino, Irene Ferri, Martina Mariotti, Luca Castagnini, Alberto Papagni, Cristian Sartori, Lorenzo Albanese e Anna Targa, guidati dal fotografo professionista Mattia Bonavida nella figura di Coordinator ufficiale, ma la squadra non è ancora al completo Tutti i creativi che hanno infatti una età compresa tra i 18 e i 40 anni e almeno 10.000 follower su Instagram e/o 5.000 su Youtube potranno mettere alla prova la loro passione, fantasia, creatività, capacità organizzativa e abilità video/fotografica candidandosi al progetto. Per farlo, è sufficiente compilare il form alla pagina dedicata: https://www.nikonclub.it/nikon-creators/.

Le attrezzature Nikon

I #NikonCreators potranno conoscere da vicino il mondo Nikon, mettersi alla prova ed entrare a far parte di una community di creativi ed appassionati. Avranno inoltre la possibilità di toccare con mano i prodotti dell’azienda, come la Z 6 era Z 50, le due fotocamere dell’innovativo sistema mirrorless di Nikon con baionetta ultra ampia e sensore di immagine all’avanguardia. Il progetto è stato lanciato da alcuni giorni e sono già state registrate oltre 200 candidature, segno del desiderio dei giovani “creators” di mettersi in gioco e dimostrare le loro capacità creative e visionarie, raccontando storie da prospettive nuove.