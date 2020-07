Spotify Premium Duo arriva in Italia a 12,99€/mese

Nella giornata di oggi, Spotify ha annunciato l’espansione del piano Premium Duo, uno speciale abbonamento che consente a due persone che vivono sotto lo stesso tetto (quindi coppie o coinquilini) di condividere un piano di abbonamento di musica in streaming mantenendo i singoli account personali.

Premium Duo è una funzione straordinaria di Spotify che ha iniziato a testare nel marzo dello scorso anno e si è estesa a 19 mercati nei mesi successivi. A partire da oggi, infatti, Spotify Premium Duo è disponibile in 55 mercati tra cui l’Italia.

La nuova offerta di abbonamento è notevole soprattutto perché punta a risolvere un problema comune: a prima vista, sembra che Premium Duo sia pensato per aiutare le persone a risparmiare ma in realtà permette di ottenere l’accesso ad una playlist condivisa che rappresenta la musica che entrambi apprezzano. Si potrà creare una playlist Duo Mix speciale per i membri di Premium Duo che comprende i brani che piacciono ad entrambi gli ascoltatori.

In Italia, Premium Duo debutta ad un prezzo di 12,99 euro al mese.