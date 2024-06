Netatmo, la nuova serratura intelligente è a prova di sicurezza fisica e digitale

Netatmo di recente ha svelato le sue ultime innovazioni per la smart home, tra cui la Serratura con Chiavi Intelligenti, presente sul mercato da oggi. La nuova soluzione dell’azienda ha affermato che il nuovo prodotto soddisfa requisiti rigorosi. Secondo quanto riferito dalla compagnia infatti, la Serratura Intelligente è conforme allo standard EN 15684 e possiede la certificazione SKG***, raccomandata dalla polizia olandese per prevenire le effrazioni. La Serratura Intelligente risulta compatibile con le porte dotate di cilindro euro, con uno spessore fino a 10 cm. L’installazione richiede pochi minuti e la sostituzione di una sola vite, ma sul sito di Netatmo è possibile verificare la compatibilità.

Contro le effrazioni fisiche e digitali

Il dispositivo è stato progettato per difendersi da effrazioni fisiche di vario tipo. Dal prelievo, alla perforazione, fino alla trazione e scasso. Il cilindro è stato progettato da Netatmo ed è costituito in acciaio inox ad alta resistenza. Inoltre, è rinforzato con una piastra anti perforazione. Non mancano 3 perni di sicurezza per il massimo livello di protezione.

Ma la protezione è completa anche a livello hacking. Non essendo connessa ad Internet, lo smartphone può comunque sbloccare la serratura attraverso un protocollo di comunicazione Bluetooth sicuro e crittografato. Diversamente, ci sono anche le Smart Key Nfc. In dotazione il Secure Element, incorporato in ogni Door Lock, abilita lo sblocco, il blocco o l’aggiunta di una nuova chiave. A garantire la sicurezza informatica della Serratura Intelligente di Netatmo anche Synacktiv e Av-Test che afferma: “La Serratura Intelligente di Netatmo e le sue chiavi hanno superato egregiamente tutti i nostri test e tutte le aree di prova pertinenti – il suo solido design combinato con l’ottima implementazione della protezione dei dati non lascia spazio al cinismo. Siamo stati quindi lieti di assegnare il certificato “Approved IoT Product”.

Come accedere, con chiavi o smartphone

La Smart Key permette di accedere anche senza utilizzare lo smartphone. Non essendo possibili da copiare, sono anche a prova di manomissione. Possono essere disattivate in modo istantaneo dall’app Home+Security in caso di smarrimento o furto. Ma si possono anche aggiungere altre chiavi sempre dalla stessa app. Alla vendita in confezione sono tre le chiavi Nfc, che possono essere acquistate sul sito ufficiale dell’azienda. Si può anche accedere dallo smartphone attraverso la rispettiva applicazione “Home + Guest”, ad invitare amici o conoscenti per poter accedere e prendersi cura di gatti o piante a casa mentre si è via; l’app non necessita iscrizione o abbonamento.

Prezzi e disponibilità

Disponibile già da oggi, è acquistabile presso le catene di elettronica e sul sito di Netatmo. Il prezzo della Serratura Intelligente è di 379,99 euro, la confezione con tre chiavi smart costa 99,99 €, mentre i kit di estensione costano 29,99 euro l’uno, sia il modello da 45mm sia quello da 40 mm. Infine un Smart Key costa 39,99 euro.