Nio entra nel mercato degli smartphone e sfida Apple

Una nuova azienda sta per entrare nel mercato degli smartphone. Si tratta di Nio, colosso automobilistico cinese specializzato nelle auto elettriche. Sui social cinesi circolavano ormai da tempo rumor a riguardo, e finalmente sono stati confermati dal CEO della compagnia, William Li.

La strategia di Nio per il debutto nel mondo degli smartphone è ispirata a quella di Apple: un nuovo telefono all’anno. L’azienda infatti ha preso nota del fatto che le vendite della casa di Cupertino sono elevatissime, raggiungendo quasi quelle del settore automobilistico. Per di più, 60% dei possessori di automobili Nio utilizzano iPhone.

L’obiettivo è quindi quello di sviluppare un nuovo smartphone pensato appositamente per i propri clienti, per fronteggiare l’ecosistema “chiuso” di Apple. Il rischio di un’operazione del genere è chiaramente alto, specialmente per un azienda che non ha mai sperimentato il mercato della telefonia.

Secondo William Li, però, non è difficile produrre un telefono: il difficile è farne uno che funzioni bene. Ed è questo che propone Nio: creare telefoni buoni in grado di contribuire all’ecosistema dell’azienda e attrarre i propri clienti. Già con NIO App l’azienda mette a disposizione diverse applicazioni per interfacciarsi con la propria automobile: un telefono su misura potrebbe spingersi ben oltre.