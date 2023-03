Nokia lancia l’interfaccia Pure. Sarà utilizzata sugli smartwatch, ma anche su orologi e grandi pannelli

Il Nokia Design Team ha creato un nuovo linguaggio di progettazione dell’interfaccia utente chiamato Pure UI. È pensato per essere utilizzato in primis sui telefoni Nokia, ma potrebbe arrivare anche su altri prodotti Nokia.

Il design è pensato per essere coerente, flessibile e futuribile e ha un aspetto pulito e minimalista, la principale tendenza odierna del design.

L’interfaccia è formata da più componenti, con precisi template e linee guida che ne determinano l’aspetto generale.

Una parte importante del nuovo look è il carattere tipografico Nokia Pure, che verrà utilizzato su tutta l’interfaccia utente. Nuove icone sono state progettate anche per Pure. Si basano su tratti, il cui spessore può essere variato per soddisfare i requisiti di visualizzazione e le caratteristiche di ciascun dispositivo.

Il team di Nokia ha inoltre creato elementi standard che i progettisti possono utilizzare per creare rapidamente schermate dall’aspetto uniforme. Naturalmente l’interfaccia supporta la modalità scura, con elementi e icone che cambiano il loro comportamento quando questa viene attivata.

Finora i telefoni Nokia sono rimasti piuttosto fedeli allo schema di Android stock, ma d’ora in poi vedremo una netta spinta verso l’adozione della nuova interfaccia. Al momento non si conoscono ancora i tempi della transizione, ma potrebbero essere brevi.

Nokia Pure UI è progettata per essere fortemente scalare e sarà utilizzata anche su dispositivi non smartphone: dai piccoli schermi degli smartwatch fino ai grandi pannelli da parete

Se volete saperne di più potete consulatere il sito ufficiale NokiaPure.com.