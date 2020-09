Nome delle piante da una foto? Ecco le applicazioni che lo fanno

Se siete mai stati in una passeggiata domenicale nel parco o nel bosco, o anche nel vostro cortile e vi siete chiesti che tipo di pianta è, ci sono delle applicazioni che possono aiutarvi. Queste applicazioni sono migliorate tantissimo nel tempo, diventando in pochi anni molto accurate.

Quello che fanno è molto semplice: da una foto, confrontano un database con milioni di esempi e determinano quale pianta è quella nell’immagine, dando un risultato esatto al 99%. Noi ne abbiamo provate alcune (circa una trentina), per capire quali sono quelle migliori.

Ovviamente, tutti hanno qualcosa di particolare. Ci sono quelle a pagamento, quelle gratis, quelle freemium e molto altro ancora. Ricordatevi sempre di consultare qualcuno esperto nel caso siate a fare una qualche escursione in posti sperduti in quanto, talvolta, potrebbero esserci piante pericolose.

Non solo piante convenzionali, ma anche Cannabis

Queste applicazioni non possono solo distinguere piante e fiori tradizionali, ma anche numerose varietà di cannabis, una pianta che, a oggi, conta con migliaia di varietà messe in vendita.

Un numero esagerato ma sospinto dal consumo che viene fatto in tante parti di Europa. Per alcune di queste piante, le applicazioni potrebbero anche determinarne il sesso, oltre al dire da qualche famiglia di cannabis provengono.

Ma ora, passiamo alle nostre applicazioni in classifica.

PlantNet

Un’applicazione chiamata PlantNet, un progetto avviato nel 2009, fornisce una piattaforma e strumenti per facilitare la condivisione d’informazioni sugli impianti. L’app è fondamentalmente un motore di ricerca d’immagini per aiutare a identificare piante e fiori semplicemente scattando una foto con il proprio smartphone.

Le immagini sono raccolte attraverso PlantNet e gli utenti aiutano a identificare quali sono le piante attraverso un sistema di classificazione e possono aggiungere informazioni aggiuntive per aiutare a supportare la rete.

Il loro progetto più recente, permetterà alle persone di utilizzare il database per ricevere rapidamente i dati sulla pianta che hanno scattato una foto. Al momento non c’è un focus specifico sui fiori commestibili, ma potrebbe certamente essere usato in futuro per aiutare a creare un database specifico di erbe e piante selvatiche.

LeafSnap

Leafsnap è una serie di guide elettroniche sul campo sviluppate da ricercatori della Columbia University, dell’Università del Maryland e dello Smithsonian Institution. Le applicazioni mobili gratuite utilizzano un software di riconoscimento visivo per aiutare a identificare le specie di alberi dalle fotografie delle loro foglie. Contengono bellissime immagini ad alta risoluzione di foglie, fiori, frutti, piccioli, semi e corteccia.

NaturGate

NaturGate consente d’identificare facilmente le specie in natura, non è necessaria alcuna connessione internet. Crea un account, scarica gratuitamente Flower Identification Tool e inizia a identificare oltre 700 specie di piante o anche alberi da frutta.

Potete anche approfittare degli altri strumenti d’identificazione di flora e fauna a pagamento. L’applicazione dispone di un diario di osservazione gratuito per registrare i vostri ritrovamenti, che potete accompagnare con una foto e un testo. E potete condividere le vostre osservazioni e controllare ciò che gli altri hanno visto vicino a voi.

Ottimo per coloro che vogliono trovare qualcosa e si recano nei luoghi proprio per fare questo tipo di esperienza.